​«Евровидение-2017» в России, возможно, не покажут

Телеканал «Россия-1» заявил, что трансляции песенного конкурса «Евровидение-2017» из Киева в стране, скорее всего не будет: напомним, что СБУ запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году, и формального повода смотреть конкурс у россиян нет, сочло руководство крупнейших российских медиахолдингов.

Пресс-служба Первого канала (а именно этот канал должен транслировать конкурс в этом году) информацию коллег пока не подтвердила: она заявила TJournal, что проверяет ее.

При этом уже известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении-2018»: это будет именно Юлия Самойлова.