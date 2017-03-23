Водителей предупреждают: в Югре появилось более 100 модернизированных измерителей скорости с видеофиксацией

Водителям Югры, нарушающим скоростной режим, придется чаще платить штрафы, предупредили в пресс-службе окружной Госавтоинспеции. Теперь подобные нарушения будут выявляться не только стационарными комплексами фото-видеофиксации, но и инспекторами ДПС с помощью мобильных приборов. В округ поступило более 100 модернизированных измерителей скорости с видеофиксацией «Бинар».

«На всех приборах переустановлено программное обеспечение, исключающие случаи редактирования или удаления зафиксированной прибором информации. Госавтоинспекция округа рекомендует автомобилистам соблюдать установленный скоростной режим и снижать скорость, если этого требуют конкретные дорожные или метеорологические условия», - отметили в ведомстве.

Также автолюбителям напомнили, что в соответствии со статьей 291 УК РФ («Дача взятки») предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-лет и штрафа в размере 10-кратной суммы взятки.