​В Мегионе произошло убийство, подозреваемый задержан

В Мегионе задержан местный житель по подозрению в совершении убийства. В пресс-службе СУ СКР по Югре рассказали, что преступление он совершил в ночь на 22 марта в своей квартире, а погибший — его гость.

Задержать подозреваемого по горячим следам удалось благодаря бдительным соседям. Они услышали громкие крики и вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире тело мужчины, 1971 года рождения, с признаками насильственной смерти.

«По версии следствия, между обвиняемым и его знакомым, пришедшим в гости, в ходе совместного распития спиртного произошел конфликт. Вооружившись ножом, мужчина нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте преступления», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и мотивов его совершения.