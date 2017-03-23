​Юлия Самойлова представит Россию на Евровидении в 2018 году

Юлия Самойлова выступит на Евровидение в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», - сказали в пресс-службе.

Эту информацию подтвердили в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.

Накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года конкурсанте Евровидения от России. Решение объяснили тем, что Самойлова посещала Крым.