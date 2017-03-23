​Сотрудники департамента экономического развития Югры подозреваются в получении взяток от бизнесменов Сургута и Ханты-Мансийска

В уголовном деле сотрудников департамента экономического развития Югры появились новые факты. Следователи выяснили, что чиновники получили взятки в общей сумме 850 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций Ханты-Мансийска и Сургута за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей. Ранее сообщалось, что обвиняемые оказывали не безвозмездную помощь предпринимателю из Нефтеюганска.

Сейчас в уголовном деле троих должностных лица из числа сотрудников отдела лицензионного контроля департамента экономического развития округа 14 эпизодов. Также установлен посредник во взяточничестве — житель Ханты-Мансийска. Общая сумма полученных фигурантами взяток, установленная следствием к настоящему времени, составляет 4 миллиона 650 тысяч рублей.

«По данным следствия, обвиняемые в разные периоды 2015 и 2016 года систематически получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций за разрешительные действия и контрольно-надзорную деятельность, а именно за изготовление лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории муниципальных образований округа, а также за укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок», - напомнили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела продолжается. Все обвиняемые по ходатайству следователя и решению суда находятся под стражей.