​Туроператоры к предстоящему отпускному сезону «заводят» в Нижневартовск новую авиакомпанию

В Нижневартовск прилетит новая авиакомпания. Самолеты «ВИМ-Авиа» будут выполнять чартерные рейсы в Анталью. Лайнеры зафрахтованы туроператором TEZ TOUR. Кроме этого, доставлять туристов из международного аэропорта столицы Самотлора на турецкое побережье также будут знакомые вартовчанам перевозчики - Azur Air (сотрудничает с ANEX TOUR) и Royal Flight.

«Первый рейс из Нижневартовска в Турцию полетит уже 5 мая. Можно будет приобрести путевку на 10 дней. А уже с 31 мая выполняться рейсы будут чаще. За счет этого у туристов будет возможность комбинировать количество желаемых дней отдыха от 3-х до 30-ти дней», - рассказала siapress.ru директор агентства путешествий «Крокодил» Наталья Гущина.

Напомним, что летом прошлого года жители восточной части Югры остались без чартерных рейсов в зарубежье. Туроператоры, оптимизируя расходы, весь поток туристов направляли на отдых через аэропорт Сургута. В этом году ситуация кардинально изменилась. Для удобства жителей Нижневартовска организаторы отдыха зимой предлагали отправиться в путешествие в Тайланд, а на лето организовывают прямые перелеты в Турцию.