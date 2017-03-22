​СБУ запретила въезд на Украину участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой

Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СБУ Елену Гитлянскую. Как сообщалось ранее, решение принято из-за того, что певица посетила Крым.

Самойлова должна была выступить на «Евровидении-2017» с песней «Flame is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.