​Виталий Кличко выпустит сборник своих оговорок

Мэр Киева Виталий Кличко планирует выпустить сборник своих оговорок. Об этом он рассказал в интервью Gordon.ua. Градоначальник обещает, что читать книжку будет интересно. Он признался, что больше всего ему нравятся две оговорки — «про замов» и про «готовиться к земле»

В первом случае Кличко пытался объяснить, почему Кабинет министров не подписывает документы о назначении его советников на должности, напоминает РИА «Новости». «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров, которых назначить невозможно, не знаю почему», — заявил мэр. Вторая оговорка была связана с обращением Кличко к горожанам по поводу предстоящего отопительного сезона: «Каждого из киевлян я прошу с пониманием… к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян… точно также с особым… с особым… составляющей обратиться к проблеме теплосбережения… подготовки к земле».