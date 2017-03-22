​Сбербанк предоставил компании CARCADE кредитную линию для автолизингового финансирования

ПАО Сбербанк предоставил финансирование российской автолизинговой компании CARCADE (ООО «Каркаде»). Это дебютная кредитная линия в размере 600 млн рублей. Срок исполнения всех обязательств по сделке – март 2020 года. CARCADE направит привлеченные ресурсы на финансирование новых автолизинговых сделок.

Ольга Клячко, Старший управляющий директор - Начальник управления финансовых институтов SberbankCIB, отметила: «Сбербанк и CARCADE сотрудничают с 2007 года, и данная кредитная линия – хорошее продолжение взаимовыгодных отношений. Проекты финансирования в области розничного лизинга мы всегда рассматриваем с особым вниманием и стараемся предложить компаниям отрасли самый современный и полный финансовый сервис».

CARCADE запускает пул новых совместных предложений с автопроизводителями и прогнозирует рост заявок на автолизинг. Компания намерена профинансировать максимальное количество новых покупок автотранспорта для клиентов, используя для этого и заемные ресурсы банков-партнеров.