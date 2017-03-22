​В Нягани руководитель дорожно-строительного треста обидел больше 100 сотрудников предприятия

В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО Дорожно-строительный трест «Узтюменьстрой». Руководителя предприятия подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам. По версии следствия, подозреваемый в период с июля по октябрь 2016 года не выплачивал заработную плату 107 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность в общей сумме почти 14 миллионов рублей.

«В случаях задержки и невыплаты заработной платы следует обращаться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру. Если же заработная плата не выплачивается полностью свыше двух месяцев, либо частично свыше трех месяцев, следует обращаться в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, которыми, в случае установления признаков преступления, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела и приняты меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате», - напомнили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, прокуратуре округа также открыта «горячая линия», куда можно пожаловаться на невыплату заработной платы. В этом году в надзорные органы уже позвонили 40 человек.