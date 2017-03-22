​Минфину поручили повысить минимальную цену водки на 29 рублей

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра, сообщает «Интерфакс». По словам пресс-секретаря Хлопонина Натальи Платоновой, предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рыка, а Минфин должен подготовить соответствующий приказ до 1 апреля.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку 0,5 литра. Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.