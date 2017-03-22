​Несколько десятков жителей Югры уже пожаловались на «горячую линию» прокуратуры на невыплату зарплаты

В 2017 году на «горячую линию» прокуратуры Югры поступило 40 обращений по вопросам невыплаты заработной платы от жителей округа. По итогам проведенных проверок 13 обращений уже удовлетворено. По всем приняты меры прокурорского реагирования, перед гражданами погашена задолженность в размере более 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Работа «горячей линии» по фактам невыплаты заработной платы продолжается. Жалобу можно оставить по телефону: 8(3467) 35-22-63. В ведомстве подчеркнули, что жаловаться можно не только на несвоевременную выплату зарплаты, но и на сокрытие ее реального размера и другие нарушения, влекущие ущемление прав работников на оплату труда.