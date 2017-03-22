​Предприниматели Западной Сибири могут бесплатно подключить сервис интернет-эквайринга от Сбербанка

С начала 2017 года число корпоративных клиентов Западной Сибири, пользующихся интернет-эквайрингом Сбербанка, увеличилось на 40%. В 2016 году было совершено более 172 тыс. транзакций на сумму более 1,4 млрд рублей.

Безналичные платежи позволяют упростить и ускорить процесс покупки. Благодаря приему онлайн-платежей предприниматель значительно расширяет клиентскую базу, покупатель в свою очередь экономит время.

Любая компания, независимо от оборота, может реализовать в интернете прием платежей с помощью банковских карт Visa, MasterCard и национальной платежной системы «Мир». Сервис интернет-эквайринга от Сбербанка дает возможность совершать платежи при помощи мобильных устройств в режиме онлайн.

«Услуга интернет-эквайринга является одной из самых перспективных. Сегодня практически у каждой компании есть свой сайт или страница в социальных сетях, но онлайн-оплата реализована далеко не у всех. Для подключения к сервису не обязательно наличие у клиента собственного сайта. Выставить счет можно из личного кабинета, покупатель при этом получит письмо со ссылкой на оплату товара или услуг», – подчеркнула директор управления продаж малого бизнеса Западно-Сибирского банка Сбербанка Полина Шанаурина.

Подключение услуги интернет-эквайринга от Сбербанка бесплатно,комиссия взимается с каждой транзакции, ее размер определяется индивидуально. Получить подробную информацию можно в отделениях банка по работе