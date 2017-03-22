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​«Зверополис» уличили в плагиате

Идея мультфильма «Звеорополис» была украдена компанией Disney: с таким заявлением выступил сценарист Гэри Голдман, известный, например, по фильму «Вспомнить все». Он подал иск против Walt Disney Company, утверждая, что компания нарушила его авторские слова

По словам Голдмана, он дважды предлагал идею мультфильма Zootopia — в 2000-м и 2009-м годах, однако Дисней отказывался, при этом учел идею и начал ее разрабатывать самостоятельно. Подобное копирование поставлено в компании на поток, говорит писатель. В качестве подтверждения плагиата он предоставил суду сюжет, описание персонажей, иллюстрации и другие материалы, передает soyuz.ru.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 45, комментариев: 0


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