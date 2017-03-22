Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем, сообщает RNS. Документ устанавливает запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем. Согласно законопроекту, в случае введения иностранным государством ограничительных мер в отношении российских платежных систем, денежные переводы из России в данную страну будут возможны лишь через систему, контролируемую Россией. Уточняется, что законопроект стал ответной мерой на введение Украиной в октябре 2016 года санкций в отношении российских платежных систем.
Госдума ограничила денежные переводы из России на Украину
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