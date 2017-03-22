​Тюменские власти согласовали проведение митинга «Он вам не Димон»

Сторонники политика Алексея Навального смогут выйти на митинг в Тюмени: власти города согласовали проведение мероприятия в сквере «Комсомольский» в воскресенье, 26 марта, в 14:00.
Об этом 72.ru сообщает со ссылкой на тюменский штаб оппозиционера. Напомним, что митинг проводится с требованием расследовать факты коррупции высших чинов России — в первую очередь премьер-министра Дмитрия Медведева. В Нефтеюганске, отметим, проведение митинга не согласовали. В Сургуте организаторов мероприятия не нашлось.
Эти страшные буквы ПМПК. Руководитель комиссии по работе с учащимися образовательных организаций Наталья Хоманько // ONLINE 14 апреля в 15:00