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​В Сургуте стали известны цены на новые OCTAVIA SCOUT и OCTAVIA RS

Новая OCTAVIA RS доступна в вариантах лифтбек и универсал по цене от 2 196 000 рублей, OCTAVIA SCOUT — в кузове универсал по цене от 1 962 000 рублей. Обе модели доступны для заказа в салоне официального дилера марки – ВМ Сургут.

Долгожданные новинки от ŠKODA

ŠKODA OCTAVIA SCOUT и спортивная ŠKODA OCTAVIA RS стали органичным дополнением нового семейства OCTAVIA, самой востребованной модельной линейки ŠKODA. Премиальные технологии, которые традиционно предлагаются в автомобилях более высокого класса, непревзойденная функциональность, высокий уровень оснащения, впечатляющая вместительность и традиционные решения в духе «Simply Clever» вкупе с эмоциональным дизайном — с обновлением семейства OCTAVIA автомобили марки ŠKODA выходят на качественно новый уровень.

ŠKODA OCTAVIA SCOUT: внедорожный характер и непревзойденный комфорт

Универсал с увеличенным дорожным просветом прекрасно приспособлен для езды по пересеченной местности. Модель оснащается современной системой полного привода с электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфтой и функцией электронной блокировки дифференциала EDL (Electronic Differential Lock) для передней и задней осей. Кроме того, в базовое оснащение входит пакет для плохих дорог.

Автомобиль оснащен трехспицевым кожаным рулевым колесом с функцией подогрева, встроенной в декоративные дверные панели светодиодной подсветкой салона с возможностью выбора одного из десяти цветов и функцией подогрева передних сидений..

ŠKODA OCTAVIA SCOUT агрегатируется двигателем 1,8 TSI: 132 кВт (180 л.с.), максимальная скорость — 216 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 6,6 л/100 км, выбросы CO2 — 154 г/км. Силовая установка сочетается с 6-ступенчатой коробкой передач DSG.

Базовая стоимость модели составляет 1 962 000 рублей.

ŠKODA OCTAVIA RS: динамичность и спортивный характер

Самая быстрая ŠKODA в семействе OCTAVIA также предстала в новом исполнении. Спортивная подвеска с уменьшенным дорожным просветом, расширенная задняя колея и тормозные суппорты, окрашенные в красный, подчеркивают динамичный характер новой ŠKODA OCTAVIA RS. Эмоциональный облик модели дополняют уникальные передние противотуманные фары со светодиодами. Интерьер новой ŠKODA OCTAVIA RS выдержан в темных тонах; спортивные сиденья, обеспечивающие надежную боковую поддержку, теперь доступны к заказу с тканевой или кожаной обивкой с отделкой из алькантары. Новейшие технологии и системы помощи водителю позволят любителям скорости получить подлинное удовольствие от вождения.

Новая OCTAVIA RS — это спортивный и в то же время исключительно практичный автомобиль. Модель впечатляет практичностью, просторным салоном и вместительным багажным отделением (568 л).

В России ŠKODA OCTAVIA RS впервые предлагается с новым бензиновым двигателем 2.0 TSI, который развивает максимальную мощность 169 кВт (230 л.с.) и крутящий момент 350 Нм, доступный в диапазоне 1500–4600 об/мин. Максимальная скорость автомобиля — 250 км/ч, на разгон от 0 до 100 км/ч уходит всего 6,7 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 6,2 л/100 км (выбросы CO2: 142 г/км; все данные указаны для лифтбека с механической коробкой передач). ŠKODA OCTAVIA RS оснащается 6-ступенчатой МКП либо роботизированной трансмиссией DSG-6.

Базовая стоимость ŠKODA OCTAVIA RS в кузове лифтбек составляет 2 196 000 рублей, в кузове универсал — 2 276 000 рублей.

Впечатляющий уровень оснащения

Модели ŠKODA OCTAVIA SCOUT и OCTAVIA RS доступны к заказу со светодиодными фарами LED (опция для OCTAVIA SCOUT), по этой технологии выполнены также задние фонари. В качестве базового оборудования в обоих автомобилях предлагаются атмосферная светодиодная подсветка салона, розетка 230В и 2 USB для пассажиров заднего ряда. Система Smartlink+ позволяет пользоваться рядом приложений и выводить на дисплей мультимедийной системы информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств.

Из дополнительных опций - адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, ассистент парковки с прицепом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди Front Assist, система Bluetooth с Wi-Fi и другие.

Решения Simply Clever

Автомобили семейства ŠKODA OCTAVIA предлагают широкий набор решений в духе «Simply Clever». Среди новых опций — держатели для бутылок, зонт под сиденьем переднего пассажира, а в универсалах — съемный светодиодный фонарик в багажном отделении. По-прежнему доступны уже привычные решения, такие, как скребок для льда за лючком бензобака, камера заднего вида с омывателем, а также набор сеток и комплект креплений и крючков для багажного отделения.

Все автомобили ŠKODA OCTAVIA SCOUT и OCTAVIA RS оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС.

За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA – ВМ Сургут. Ул. Профсоюзов, 49/1, телефон отдела продаж 8 (3462) 503-603

http://www.vmsurgut-skoda.ru/


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Сегодня в 14:07, просмотров: 69, комментариев: 0


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