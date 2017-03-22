​В России предложили летом ввести длинный обеденный перерыв

В Госдуму внесен законопроект о введении летом длинного обеденного перерыва для повышения производительности труда, пишет «Российская газета». Авторы инициативы предлагают увеличить время обеденного перерыва в летние месяцы минимум до двух часов, потому что в период жары организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости.

В пояснительной записке уточняется, что в процессе приема пищи происходит отток крови от нервной системы к системе пищеварительной. Это вызывает сонливость и уменьшает работоспособность. Следовательно, организму требуется больше времени для восстановления сил и возвращения к полноценной работе. По их мнению, более продолжительный перерыв не потребует увеличения продолжительности рабочего дня. Законопроект прописывает, что в это время она не должна превышать 35 часов в неделю.

Эксперты рынка труда отмечают, что на практике фиксированный перерыв постепенно становится пережитком прошлого и многие россияне, особенно офисные работники, отдыхают не когда положено, а когда есть время. Действующая редакция статьи 108 Трудового кодекса РФ устанавливает, что «в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут». Скидок на сезонные особенности условий труда там не предусмотрено. В профильном комитете Госдумы по труду опасаются, что увеличение перерыва для работников обернется дополнительной финансовой нагрузкой на работодателей, а также приведет к выпадающим доходам бюджетов всех уровней.