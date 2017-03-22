​Россияне стали больше тратить на лотерейные билеты

С 2014 года количество проданных россиянам лотерейных билетов выросло почти вдвое. В 2016 году в отделениях «Почты России» продажи билетов выросли на 46 процентов по сравнению с предыдущим годом, до 39,6 млн штук. Объем продаж в деньгах в 2015 году он вырос на 24,4 процента, а в 2016 году — на 115 процентов. Об этом РБК рассказал представитель почтового оператора.

Об устойчивом росте продаж лотерейных билетов сообщили также в «Евросети» и «Связном». Участники рынка объясняют это развитием точек продаж, невысокой стоимостью билетов и политикой государства. «Скорее всего, такой рост связан с блокированием Роскомнадзором нелегальных казино: люди просто начали играть в официальные государственные лотереи. Кроме того, увеличились призовые фонды», — выразила свое мнение директор департамента телекоммуникационных проектов и дополнительных услуг компании «Евросеть» Мария Шалина.