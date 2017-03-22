​Депутат от КПРФ направил в СК требование провести проверку информации о «дворцах и дачах Медведева»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил обращение с требованием проверить информацию о «дворцах и дачах Медведева» главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

Депутат уточнил, что фракция КПРФ в Госдуме получила обращение представителей движения «Городской контроль», в котором говорится, что 9-10 процентов российских граждан ознакомились с документами о возможной коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет «Дождь». При этом какие-либо объяснения от представителей действующей власти отсутствуют.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. В нем утверждается, что премьер связан со многими дорогостоящими объектами недвижимости — несколькими усадьбами, виноградниками и яхтами. Сам Медведев никаких комментариев по поводу громкой публикации пока не дал, однако «Ведомости» опубликовали заявление его пресс-секретаря Натальи Тимаковой. Она сказала, что расследование — не более чем предвыборная пропаганда Навального.