​Для жалоб на опасное вождение создадут специальное приложение

В весеннюю сессию Госдумой планируется принять законопроект, который создаст правовые основания для использования специального приложения для жалоб на опасное вождение. Об этом ТАСС рассказал первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, после того, как документ будет принят, граждане смогут жаловаться в ГИБДД на опасное вождение с помощью спецприложения для видеорегистраторов, причем направленный через интернет видеофайл станет основанием для административного штрафа.

«Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого водителя, вы можете этот файл тут же через интернет отправить, и он может быть основанием для автоматического наложения штрафа. То есть, не нужно писать заявление. Вы файл отправили - и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер», - пояснил он.