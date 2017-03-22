​В Советском районе сельчанин украл урну для пожертвований из здания администрации // ВИДЕО

В поселке Пионерский Советского района из здания администрации злоумышленник украл урну для пожертвований. О преступлении в полицию сообщил глава поселения. Вскоре стражи порядка установили личность похитителя.

«Им оказался ранее судимый 52-летний житель посёлка. Мужчина, находясь в холле здания Администрации, схватил урну и выбежал с ней на улицу. После, он достал из неё все находившиеся денежные средства в размере 400 рублей, а саму урну бросил на улице», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

За мелкое хищение в отношении сельчанина возбуждено дело об административном правонарушении. Ему придется заплатить штраф — не меньше одной тысячи рублей, либо арест на 15 суток или обязательные работы.