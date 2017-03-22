​Одна из планет названа именем тюменского писателя Владислава Крапивина

Именем тюменского писателя Владислава Крапивина названа малая планета: как сообщает 72.ru, космический объект KRAPIVINрасположен в Главном поясе астероидов Солнечной системы. Сертификат Российской Академии наук Международного астрономического союза, подтверждающего, что малая планета 407243 теперь называется «KRAPIVIN», сегодня, 22 марта, будет вручен на торжественном мероприятии в свердловской детской организации «Отряд «Каравелла».

Планета, открытая московским астрономом Тимуром Крячко, долго оставалась безымянной: о ее существовании стало известно 21 ноября 2009 года. До недавнего времени космический объект был известен астронавтам под кодом 2009 WQ100 и под постоянным номером 407243.

По правилам Международного астрономического союза Российской академии наук, имя планете должен предложить тот, кто ее открыл. Тимур Крячко предложил Крапивина: «В его книгах рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Главная тема его произведений — ответственность взрослых за детей», — сказано в представлении, отправленном в Центр малых планет.