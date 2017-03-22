​Реальные доходы россиян снова начали падать

Падение реальных располагаемых доходов россиян в феврале возобновилось, констатирует republic.ru со ссылкой на данные Росстата. Они сократились на 4,1 процента по сравнению с данными на февраль 2016 года. Напомним, что падение произошло на фоне январского роста (плюс 8,1 процента по отношению к январю 2016-го).

При этом в номинальном выражении доходы населения в феврале выросли на 1,2 процента по сравнению с февралем прошлого года: они составили в среднем 29,1 тысячи рублей на одного человека. Средняя номинальная зарплата в России увеличилась на шесть процентов и составила 35,9 тысячи рублей.

Отметим, что реальные доходы россиян падают четвертый год подряд, пока что наибольший показатель демонстрирует 2016 год (минус 5,9 процента). В 2015 году зафиксировано снижение на 3,2 процента, в 2014-м —на 0,7 процента. Кратковременное повышение реальных доходов в январе 2017-го было связано Росстатом с единовременной выплатой пенсионерам, которая составила пять тысяч рублей и заменила собой традиционную индексацию.

Комментируя данные Росстата за февраль 2017 года, министр экономического развития Максим Орешкин назвал их нерепрезентативными: «База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные, — отметил он, его слова привел «Интерфакс». — Все это означает, что публикуемые данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены».