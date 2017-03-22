​«Евросеть» и «Связной», возможно, объединятся

СМИ стали известны подробности возможного слияния ритейлеров «Евросеть» и Связной», чьи акционеры сейчас обсуждают нюансы сделки.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к операторам источники: «Есть план, чтобы произошла сделка, в результате которой будет создана отдельная компания, управляющая салонами связи обоих ритейлеров». При заключении сделки соучредителями компании выступят «МегаФон» и совладельцы «Связного». При этом количество акционеров может вырасти.

Неизвестно, под каким названием станет работать объединенная компания: понятно только, что у нее будет около пяти тысяч торговых точек, которые планируется увеличить до шести тысяч.