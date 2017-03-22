Ханты-Мансийский НПФ предлагает всем НПФ публиковать структуру своих инвестиционных портфелей: с такой инициативой президент фонда Алексей Охлопков выступил на VIII Российском пенсионном конгрессе. Это ключевое мероприятие пенсионного рынка прошло в Москве. В нем приняли участие представители органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих компаний, банков и профильных международных организаций.

Алексей Охлопков выступил с докладом в рамках сессии «Развитие системы регулирования и пруденциального надзора НПФ: от пенсионных накоплений к пенсионным резервам».

В ходе дискуссии президент Ханты-Мансийского НПФ обратился к первому заместителю председателя Центрального Банка России Сергею Швецову и заместителю министра финансов Алексею Моисееву с вопросом о стратегических целях внедрения концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК): «Многие участники рынка воспринимают данную инициативу ЦБ и Минфина РФ как красивый способ отменить систему пенсионных накоплений. Меня же интересует, в чьей зоне ответственности будет находиться планируемый единый пенсионный администратор и как избежать ситуации «у семи нянек дитя без глаза».

Специалисты пенсионного рынка затронули тему эффективности регулирования и пруденциального надзора в области инвестирования пенсионных накоплений. Руководитель Ханты-Мансийского НПФ отметил, что сегодня крупнейшие НПФ не публикуют на своих сайтах детальную информацию о составе и структуре своих инвестиционных портфелей. Между тем, Алексей Охлопков считает, что Банк России должен требовать от негосударственных пенсионных фондов раскрывать структуру своих активов до уровня эмитентов. «Это позволит клиентам сделать качественный вывод о результатах инвестирования фонда. Ханты-Мансийский НПФ намерен инициировать добровольное раскрытие структуры активов по пенсионным накоплениям до уровня эмитентов», - Алексей Охлопков обратился к участникам конгресса с призывом поддержать эту инициативу. Ханты-Мансийский НПФ структуру своего пенсионного портфеля (до эмитентов) уже опубликовал.

С позицией президента Ханты-Мансийского НПФ согласились представители Банка России. Они отметили, что ЦБ планирует ввести требование об обязательном раскрытии структуры активов НПФ.

Также президент Ханты-Мансийского НПФ показал, как отдельные нормы регулирования, вводимые Центральным банком для инвестирования средств пенсионных накоплений, снижают эффективность таких инвестиций. В частности, речь идет о снижении максимально разрешенной доли депозитов в банках до 30% в структуре портфеля и о необходимости гарантирования безубыточного инвестирования в интервале 5 лет.

Представители Банка России отметили, что в будущем в ЦБ намерены контролировать инвестиционные риски фондов не путем наложения ограничений, а через регулярную оценку риска портфеля в рамках создаваемой ЦБ РФ модели. Она станет аналогом уже существующей банковской и включит в себя оценку актива в соответствии с уровнем риска.