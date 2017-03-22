​Apple выпустила красные айфоны

Новая серия смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus выйдет в красном алюминиевом корпусе: продажа стартует с 24 марта, сообщает Apple.

Выпуск приурочен к юбилею сотрудничества компании с проектом RED, борющимся со СПИДом, туберкулезом и малярией. «Благодаря продаже продуктов RED мы собрали более 130 миллионов долларов. И сегодня мы представляем iPhone 7 RED Special Edition. Каждая покупка RED — это еще один шаг к поколению без СПИДа», — говорится в заявлении производителя.

Отмечается, что телефоны будут иметь память в 128ГБ и 256 ГБ. В России они будут стоить от 60 990 рублей и от 70 990 рублей соответственно.