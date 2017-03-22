​Голодец попросила Путина повысить МРОТ

Российский вице-премьер Ольга Голодец обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение повысить минимальный размер оплаты труда.

Как передает «Интерфакс», на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам Голодец отметила, что этот вопрос является ключевым в сфере производительности. «Повышение МРОТ сразу даст нам вывод из нашей системы самых низкопроизводительных рабочих мест», — сказала она, добавив, что правительство готово оказать содействие тому, чтобы «эти люди [занимающие низкопроизводительные рабочие места] были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей».

Повышение МРОТ также будет способствовать уникальной бедности работающих россиян. Напомним, что именно Голодец заговорила об этом явлении в середине марта на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса, отметив: «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные». По ее данным, 4,9 миллиона человек в стране получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда — 7800 рублей (притом что прожиточный минимум — 11 тысяч рублей). Но в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей», недоумевает чиновница: «Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне».