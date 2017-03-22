​«Слава богу, что не пустят!» Лоза прокомментировал возможный недопуск российской певицы на «Евровидение»

Эксперт по российской и мировой поп-музыке Юрий Лоза прокомментировал новости о том, что Украина, возможно, не допустит к участию в «Евровидении» российскую певицу Юлию Самойлову.

«Да слава богу, что не пустят! — сказал он корреспонденту РИА Новости. — С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами».

Напомним, что Лоза и ранее достаточно резко высказывался о российских участниках «Евровидения», говоря о том, что они не демонстрируют яркой самобытности русской культуры, представляя стандартные «конкурсные» номера на английском языке. Между тем, музыканту хотелось бы, чтобы «мы хоть когда-то начали показывать себя» — и поступали как, например, французы, которые пропагандируют свою культуру на конкурсе, исполняя песни на своем языке.

«Поэтому мне все равно, поедет Юлия или нет, мне без разницы, потому что она ничего не дает ни мне, ни моей стране», — заключил он.

Отметим, что накануне с положительной оценкой возможного запрета выступил депутат Иосиф Кобзон, который считает, что участие российской артистки в конкурсе в Киеве станет поводом для новых русофобских выпадов соседней страны.