​Новым главой Росмолодежи стал зам старого

Заместитель бывшего руководителя Росмолодежи Александр Бугаев назначен новым руководителем агентства, сообщается на сайте правительства.
«Назначить Бугаева Александра Вячеславовича руководителем Федерального агентства по делам молодежи», — гласит документ, подписанный главой правительства Дмитрием Медведевым.
Напомним, что экс-глава Росмолодежи Сергей Поспелов ушел с должности в октябре прошлого года.
Эти страшные буквы ПМПК. Руководитель комиссии по работе с учащимися образовательных организаций Наталья Хоманько // ONLINE 14 апреля в 15:00