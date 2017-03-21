​Власти: В Югре снижается уровень распространения наркомании

По уровню распространенности наркомании Югра близко подошла к среднероссийской планке — 213 человек на 100 тысяч населения. Сейчас в округе этот показатель составляет 255 человек на 100 тысяч населения. При этом темпы снижения наркотизации населения у здесь выше среднероссийских. Об этом на заседании окружной Антинаркотической комиссии рассказала глава региона Наталья Комарова, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

По словам губернатора, развитию этой положительной тенденции способствует динамика первичной заболеваемости наркоманией. Число таких «новых» наркопотребителей снижается – на 27 процентов по результатам 2016 года. В Югре показатель первичной заболеваемости составляет 15,3 человека на 100 тысяч человек, тогда как в среднем по регионам Уральского федерального округа – 24 человека на 100 тысяч. Еще один важный показатель, характеризующий качество наркологической помощи, связан с числом смертельных отравлений наркотическими средствами – количество таких смертей снизилось на 47 процентов, число острых отравлений – в 8 раз.