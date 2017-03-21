​В Югре начинают строительство новой дороги: она обеспечит жителей поселка Комсомольский постоянной транспортной связью

Проектным комитетом Югры утверждена проектная инициатива строительства автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск на участке Октябрьское – Большие Леуши. Автомагистраль протяженностью 13,5 километров должна быть сдана в эксплуатацию не позднее декабря 2020 года. Она обеспечит жителей поселка Комсомольский, где проживает порядка 500 человек, постоянной транспортной связью и сетью автомобильных дорог с твердым покрытием.

«Это позволит увеличить протяженность сети автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также создать условия для развития малого и среднего предпринимательства, снижения стоимости товаров и услуг, повышения инвестиционной привлекательности населенного пункта и Октябрьского района. Кроме того, это позволит в ближайшей перспективе обеспечить транспортной доступностью жителей близлежащих населенных пунктов», - цитируют директора департамента дорожного хозяйства Валерия Фомагина на admhmao.ru.

Сейчас с населенным пунктом нет постоянной транспортной связи по сети дорог общего пользования. «Эта дорога позволит увеличить нам количество рабочих мест, либо даст возможность жителям поселка самостоятельно трудоустроиться на ближайших месторождениях, что поможет им обеспечить себя и свою семью. Кроме того, увеличится доступность самого поселения, что позволит населению выезжать на «большую землю»», - прокомментировала принятое решение глава Октябрьского района Анна Куташова.