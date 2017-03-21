​Сбербанк будет брать процент за снятие наличных со своих банкоматов с клиентов других банков

Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков. Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета, сообщает RNS.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что международная платежная система Visa с февраля разрешила банкам – владельцам банкоматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в их устройствах. До этого комиссию с клиента за снятие наличных с карты могли брать только выпустившие их банки. После чего они самостоятельно рассчитывались с банком, в чьем банкомате их клиент снял деньги.