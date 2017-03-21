​В 2016 году зарплата госслужащих в Югре выросла на 16,5 процента

В 2016 году, по данным Росстата, зарплата гражданских служащих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти Югры выросла по сравнению с 2015-м на 16,5 процента до 66463 рублей, служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — на 0,9 процента до 94556 рублей, а служащих органов исполнительной власти субъектов РФ — наоборот снизилась на пять процентов до 95430 рублей.

На Ямале служащие в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в прошлом году получали 74900 рублей (+15,9%), в органах исполнительной власти субъектов РФ — 165935 рублей (+2,3%), в органах местного самоуправления — 135956 рублей (-2,9%). В Тюменской области чиновники органов местного самоуправления получали 51790 рублей (11,9%), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 39517 рублей (+11,3%), органов исполнительной власти субъектов РФ — 78704 рублей (+7,1%).

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в регионах России по итогам года выросла на 11,5 процента, зарплата муниципальных служащих стала выше на 1,8 процента. Гражданские служащие в среднем в месяц получали 45 тыс. рублей, муниципальные - 37,8 тыс. рублей.