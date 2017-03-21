​Югра за два месяца перечислила в федеральный бюджет 160 млн рублей платежей за пользование лесами

За первые два месяца 2017 года доходы в бюджетную систему Российской Федерации от платы за использование лесов на территории Югры составили 164,8 млн рублей, сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов. В федеральный бюджет направлено 162,8 млн рублей, в бюджет округа – 2 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что установленный Рослесхозом план по поступлению платежей в доход федерального бюджета выполнен на 227 процентов.

Задолженность в федеральный бюджет из-за невыполнения арендаторами договорных обязательств по внесению арендной платы по данным на 1 марта составляет 74,3 млн рублей, в том числе за прошлые периоды – 71,2 миллиона.

«Задолженность арендаторов лесного фонда в федеральный бюджет сложилась по договорам аренды с целью заготовки древесины и выполнению работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых. Наибольшие суммы недоимки по действующим договорам аренды лесных участков имеют предприятия Нефтеюганского и Кондинского районов, - пояснили в департаменте. - С каждым арендатором ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды. По вступившим в законную силу решениям судов обеспечивается направление исполнительных листов в Службу судебных приставов для принудительного исполнения требований судебных актов».