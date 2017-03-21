​Совет Федерации предложил заморозить рубль

Обменный курс рубля следует остановить на одной отметке, говорится в предложении комитета Совета Федерации по экономической политике, направленном Банку России. О нем сообщает RNS, ссылаясь на проект рекомендаций парламентских слушаний «Стратегии развития российской экономики: программа неотложных мер» при комитете Совфеда.

«Банку России административно установить обменный курс рубля, что позволит обеспечить прогнозируемость валютного рынка, стабилизировать ожидания, остановить валютные спекуляции», — сказано в документе. По мнению сенаторов, финансовый регулятор также должен «принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах».

На каком курсе необходимо заморозить рубль, не сообщается.