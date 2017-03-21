​Социальную пенсию в России проиндексируют: населению подкинут 129 рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальной пенсии: с 1 апреля она увеличится на полтора процента, сообщается на портале правовой информации.
«Утвердить коэффициент индексации социальных пенсий с апреля 2017 года в размере 1,015. Пенсионному фонду России проинформировать территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением», — говорится в опубликованном документе.
Напомним, что предложение об индексации выдвинуло ранее Министерство труда — исходя из него, размер пенсии увеличится на 129 рублей и будет составлять 8774 рубля.