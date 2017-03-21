​Каждому россиянину — по бизнесу! Путин призвал дать населению большие деловые возможности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране следует создавать условия, при которых каждый гражданин мог бы открыть собственный бизнес.

«Нужно дать возможность каждому человеку получить новую работу или открыть свое дело, повысить свою квалификацию или освоить другую профессию», — заявил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, его слова цитирует gazeta.ru.

Соответствующую программу нужно разрабатывать параллельно с программой по повышению производительности труда, добавил Путин. При сокращении неэффективных рабочих мест необходимо создавать такое же количество новых мест на рынке труда, подчеркнул он.

Напомним, что на том же заседании Владимир Путин поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в России до 75 лет к 2025 году. Сегодня она составляет 72 года, и динамика последних лет — положительная.