​Ученые назвали продукты, которые могут спасти от курильщиков

От дымящих курильщиков организм некурящего человека могут уберечь антиоксиданты, которые содержатся в овощах и фруктах, заявили швейцарские медики, представившие результаты соответствующего исследования: об этом пишет ufa-room.ru.

Последствия влияния сигаретного дыма на легкие лучше всего снимают яблоки, перцы и листовые овощи: укроп, петрушка, базилик, капуста, брокколи, руккола, шпинат, салат и щавель. Под последствиями понимаются множество заболеваний, включая онкологические. Ученые посоветовали включить эти продукты в свой рацион не только тем людям, которые курят или находятся рядом с курящими, но и вообще всем — для сохранения и укрепления здоровья.