​Путин наказал россиянам долго жить

Россияне должны жить долго: средняя продолжительность жизни населения должна увеличиться до 75 лет к 2025 году, наказал глава государства Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

Цифры звучали на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам: президент напомнил, что сейчас в стране наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения. Сегодня она составляет 72 года.

«За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 — в 2016 году», — напомнил президент, отметив, что у мужчин рост этого показателя составил 7,7 лет, у женщин — 4,6 года.

«У нас еще много нерешенных проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно, в небольших городах и населенных пунктах, сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. В регистратурах часто встречается и хамство», — поведал глава государства, который призвал искоренять хамство из регистратур.