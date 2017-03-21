​Часть россиян получат обратно деньги, отданные за отопление

В следующем месяце многие россияне, чьи дома не оборудованы коллективными приборами учета, получат платежки за ЖКУ с меньшими цифрами в графе «Отопление»: в стране начинается перерасчет из-за того, что правительство отменило повышающий коэффициент для таких домов.

О новости сообщает РБК-Недвижимость: «До 1 июля 2012 года обязанность по установке коллективных счетчиков лежала на собственниках жилья в многоквартирных домах, — объясняет издание. — Теперь счетчики должны устанавливать ресурсоснабжающие компании».

Судя по всему, процесс возврата денег станет трудоемким, поскольку механизм не оговорен. Возможно, переплата просто будет учтена при оплате счетов за следующие месяцы, отмечает издание. Также возможен вариант с постепенным вычитанием переплаченной суммы из платежек в течение нескольких месяцев.