​Глава МИДа отметил 67-летие в футболке «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу» // ФОТО

Сергей Лавров, руководитель Министерства иностранных дел, отпраздновал 67-летие в экстравагантном наряде. Дипломат поменял строгий костюм на футболку с собственным ликом и надписью «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу».

Фотографию опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook: «День рождения С.Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — написала она, не уточнив, однако, куда летел дипломат.