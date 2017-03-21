​Сериал «Теория Большого взрыва» продлен на два сезона

Телесериал «Теория Большого взрыва» будет с нами как минимум еще два года — канал CBS продлил его на два сезона. Следовательно, 11-й сезон будет выходить в 2018 году, 12-й — в 2019 году.

За каждый эпизод пятерка исполнителей главных ролей будет получать по 900 тысяч долларов. Изначально планировались миллионные гонорары, однако артисты предложили урезать гонорары на сто тысяч каждому, чтобы сэкономленные деньги прибавить к жалованью двух исполнительниц второстепенных ролей. Впрочем, их участие в двух сезонах до сих пор не согласовано, однако можно предположить, что это дело времени, поскольку персонажи Бернадетт и Эми Фара Фаулер уже считаются неотъемлемой частью «Теории».