​«Победа» объявила благодарность экипажу, снявшему с рейса слишком высокого пассажира

Скандал с волейболистом Александром Кимеровым, снятым с рейса авиакомпании «Победа» из-за того, что оказался слишком высоким (его рост превышает два метра), продолжился неожиданным образом: руководство перевозчика объявило благодарность экипажу лайнера.

Как передает «Интерфакс», она объявлена «за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров». Пресс-служба лоукостера отметила, что руководство «Победы» получило обращения от неких «сознательных пассажиров», которые попросили премировать экипаж. Кимеров, говорится в сообщении, нарушил правила перевозки пассажиров и создал прямую угрозу безопасности, вытянув ноги в проход.