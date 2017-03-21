​Россия погасит последний внешний долг СССР в течение 45 дней

В течение 45 дней Россия должна погасить последний внешний долг СССР. Это прописано в межправительственном соглашении с Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств СССР перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия.

«Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме. В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 млн долларов и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу», - цитирует Интерфакс замминистра финансов Сергея Сторчака.

С другими государствами бывшей СФРЮ - Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией - Россия в соответствии с меморандумом 2003 года расплатилась в 2011-2016 годах. Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.