​Более 100 тысяч автомобилей Lada отзывают из-за проблем с тросом сцепления

«Автоваз» отзывает 106723 автомобиля марки Lada Kalina и Granta с автоматической коробкой передач из-за возможного перетирания топливной трубки тросом сцепления, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 03 сентября 2015 года по сегодняшний день. Компания уже начала информировать владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости, предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Lada Kalina и Lada Granta будет выполнена установка защитной облицовки которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках, будет произведена замена трубок в сборе на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.