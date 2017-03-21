Гроза в марте только начало: ​Метеорологи прогнозируют экстремальные погодные условия в 2017 году

По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО), озвученным в Женеве, в 2017 году ожидается продолжение необычных и экстремальных погодных явлений, зафиксированных в 2016 году, передает ТАСС.

Прошлый года стал самым теплым за всю историю научных наблюдений за климатом, напомнили метеорологи, подчеркнув, что «экстремальные и необычные тенденции сохранятся в 2017 году». Как пояснил директор Всемирной программы исследований климата Дэвид Карлсон, даже без сильного течения Эль-Ниньо в 2017 году «наблюдаются другие значительные изменения по всей планете», которые выходят за пределы понимания метеорологов климатической системы. «Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории», - констатировал он.

В ВМО рассказали, что минувшей зимой по крайней мере три раза в Арктике наблюдался «полярный эквивалент волны тепла», вызванный притоком теплого влажного воздуха вследствие мощных атлантических штормов. Протяженность антарктического морского льда была на рекордно низком уровне. В США в феврале было зафиксировано 11743 тепловых температурных рекорда. От продолжительной и экстремальной жары в январе и феврале пострадал ряд областей Австралии, тогда как в отдельных районах Аравийского полуострова и Северной Африки стояли необычно сильные холода.

Отметим, что необычные погодные явления этой весной наблюдали и жителю Югры — в Ханты-Мансийске и Нижневартовске прошли настоящие грозы с молниями. В Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что это - нехарактерное и крайне редкое для марта явление погоды.

«По всем метеорологическим канонам такое облако в марте при не растаявшем еще снеге и при температуре воздуха около 0 °С, просто не могло появиться и так себя проявить, - прокомментировали капризы погоды специалисты. - В соответствии с термодинамическими процессами в атмосфере, кучевая облачность да еще такая мощная, – это облачность теплого полугодия, а в зимний период ее не бывает. Она образуется при прогреве уже свободной от снега поверхности земли и атмосферного воздуха до значений не менее +15,+20 °С. Это же облако возникло в зоне активного атмосферного фронта, связанного с северо-восточным циклоном. Этот фронт был разделом между уходящей от нас на восток теплой погодой и наступающим с северо-запада холодным воздухом. Атмосферные фронты – это зоны максимальной активности атмосферных процессов, наверное поэтому им и присвоено «военное» название, которое в этом случае полностью подтвердилось».