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​В Югре началась вторая волна эпидемии гриппа: за неделю заболеваемость выросла на 21 процент

В Югру вернулась эпидемия гриппа. Если неделю назад было зафиксирована заболеваемость ниже эпидемиологического порога почти на два процента, то по данным на 20 марта пороговый уровень превышен на 17 процентов. За семь дней заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 21 процент, сообщает пресс-служба окружного Центра медицинской профилактики. Специалисты отмечают, что темпы эпидемии сейчас значительно ниже, чем в первую волну.

Всего зарегистрировано 15461 случаев ОРВИ, в том числе 74 случая гриппа. Активизация эпидемии отмечается фактически во всех муниципальных образования Югры, кроме Ханты-Мансийского района и Пыть-Яха. Наибольшее неблагополучие наблюдается в Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте, Октябрьском районе и Ханты-Мансийске. Наибольший прирост заболевших (+26%) произошел среди школьников — детей от 7 до 14 лет, и дошкольников (+22,8%) - детей от 3 до 6 лет.

При вирусологическом мониторинге наблюдается смена доминирующего вируса гриппа с типа А на тип В, подчеркнули специалисты. Накануне главный санитарный врач России Анна Попова предупредила россиян о приходе в страну гриппа В и отметила, что этот вирус вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 160, комментариев: 0


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