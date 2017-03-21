​«Ведомости» сообщили о планах правительства ввести налог с продаж

Власти страны вернулись к обсуждению налога с продаж, сообщают «Ведомости» со ссылкой сразу на нескольких федеральных чиновников. В правительстве считают, что с введением новой контрольно-кассовой техники его станет легко администрировать. Сейчас идея обсуждается внутри экономического блока, на уровень правительства пока не выносилась. Решение будет принято не раньше мая 2018 года.

Трое собеседников издания рассказали, что налог с продаж может стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре. Другой чиновник говорит, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, что позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Также есть идея часть сбора зачислять в муниципальный бюджет: муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. Но решиться на это можно, только если будет 95%-ная уверенность в работе касс, основного инструмента администрирования.

В пресс-службе Минфина сообщили, что ведомство не комментирует изменения налоговой системы до выработки единой позиции правительства по этому вопросу. В Минэкономразвития заявили, что в установленном порядке такие идеи в министерство не поступали.