​В Югре волонтеры буду вести группу в соцсетях, пропагандирующую ценность жизни

В Югре всерьез занялись работой по профилактике суицидов среди несовершеннолетних. В очередной раз эта темы поднималась на всероссийском селекторном совещании, в котором принял участие заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов. На мероприятии, которое провела Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, было высказано мнение, что на рост суицидов повлияло появление так называемых «групп смерти» в соцсетях.

Среди мер предложенных мер профилактики — изменения нормативно-правовой базы, организация досуга подростков, доступность дополнительного образования. Кроме того, представители Института психиатрии им. Сербского считают логичным дополнить школьный курс анатомии уроками психологии, а также сделать детский телефон более доступным для запоминания – например, трехзначным.

В департаменте общественных и внешних связей округа рассказали о мерах предпринимаемых в ХМАО. «Департамент образования и молодежной политики автономного округа, департамент здравоохранения Югры совместно с общественными организациями в настоящее время формируют экспертную группу по разработке дополнительных мер по предупреждению суицидов; проводится работа по определению контингента лиц, имеющих высокий уровень суицидальной наклонности. Также из числа волонтеров создаются альтернативные группы в социальных сетях, пропагандирующих ценность человеческой жизни», - уточнили в департаменте.

Напомним, глава региона Наталья Комарова еще в середине февраля поручила создать штаб по борьбе с пропагандой подростковых суицидов.